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Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

Автор: РБК-Украина

На протяжении прошлых суток, 15 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Так, в районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

От начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинскими защитниками.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий Украины. Он заявил, что Украина открыта для них, ведь создает новые пункты пропуска и развивает прифронтовую инфраструктуру.

Напомним, 10 ноября Украина открыла два новых КПВВ на Донбассе, а также возобновила пропуск через остальные пункты пропуска. Однако российские боевики блокируют пропуск населения через линию разграничения.

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