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Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Упродовж минулої доби, 15 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контролюється українськими захисниками.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованих територій України. Він заявив, що Україна відкрита для них, адже створює нові пункти пропуску та розбудовує прифронтову інфраструктуру.

Нагадаємо, 10 листопада Україна відкрила два нові КПВВ на Донбасі, а також відновила пропуск через решту пунктів пропуску. Однак російські бойовики блокують пропуск населення через лінію розмежування.

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