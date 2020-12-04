Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

В пятницу, 4 декабря, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля. В результате выстрела вражеского снайпера украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, боевики обстреляли украинские позиции недалеко от населенного пункта Водяное. Огонь открывался с запрещенного тяжелого вооружения, а именно артиллерийских систем 122-го калибра и 120-ти мм минометов.

Кроме того, неподалеку Луганского в результате выстрела снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести.

Несмотря на это, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, Украина в ТКГ готовит ноту ОБСЕ из-за нарушения "тишины" боевиками под Водяным.

Кроме того, 3 декабря на Донбассе боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь или раненых среди украинских военных не было.