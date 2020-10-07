Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе

Фото: военный с автоматом (РБК-Украина)

На Донбассе за сутки, 6 октября, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а также из стрелкового оружия - вблизи Водяного.

"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 7 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не было зафиксировано.

"В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Наши воины придерживаются условий режима прекращения огня", - добавили в ООС.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что на Донбассе армейские подразделения боевиков приведены в полную боевую готовность в связи с проведением учений.

Также РБК-Украина писало, что американский генерал Бен Ходжес не исключил, что конфликт на Донбассе может стать замороженным.