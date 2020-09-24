Боевики на Донбассе заминировали дороги возле линии разграничения

Пророссийские боевики на Донбассе заминировали несколько дорог возле линии разграничения. При этом применяются запрещенные международными конвенциями мины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что по данным отчетов миссии ОБСЕ, с начала сентября зафиксировано несколько фактов минирования территорий:

28 августа заметили 10 противотанковых мин на западной окраине Петровского района Донецка, которые установлены в два ряда и заблокировали дорогу;

1 сентября - 23 противотанковые мины, установленные поперек рулевой дорожки на территории разрушенного аэропорта "Донецк";

4 сентября - 4 противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы дороги, и 7 сентября - 8 противотанковых мин на автодороге вблизи Веселой Горы Луганской области;

13 сентября - 14 противотанковых мин на дороге вблизи Саханки Донецкой области. В тот же день было задокументировано еще 28 противотанковых мин на дороге возле Веселой Горы.

Кроме того, 19 сентября миссия ОБСЕ заметила противопехотную мину (МОН-200) вблизи Молодежного Луганской области.

В штабе отмечают, что оккупационные войска применяют скрытые способы минирования, в частности противопехотными минами, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки таких мин используется гранатомет, радиус поражения такой мины составляет до 16 метров.

Напомним, тема разминирования на Донбассе постоянно поднимается украинской стороной в ТКГ и в нормандском формате.

Накануне в районе Песков под Донецком подорвались двое украинских военных.