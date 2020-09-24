Боевики на Донбассе заминировали дороги возле линии разграничения

Пророссийские боевики на Донбассе заминировали несколько дорог возле линии разграничения. При этом применяются запрещенные международными конвенциями мины.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Сообщается, что по данным отчетов миссии ОБСЕ, с начала сентября зафиксировано несколько фактов минирования территорий:
Кроме того, 19 сентября миссия ОБСЕ заметила противопехотную мину (МОН-200) вблизи Молодежного Луганской области.
В штабе отмечают, что оккупационные войска применяют скрытые способы минирования, в частности противопехотными минами, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки таких мин используется гранатомет, радиус поражения такой мины составляет до 16 метров.
Напомним, тема разминирования на Донбассе постоянно поднимается украинской стороной в ТКГ и в нормандском формате.
Накануне в районе Песков под Донецком подорвались двое украинских военных.