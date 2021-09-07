UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики на Донбассе закладывают мины у линии соприкосновения, - разведка

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве обороны Украины установили, что боевики закладывают мины у линии соприкосновения на Донбассе. Минируют местность запрещенными международными конвенциями противопехотными минами ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные разведки.

Сообщается, что российские оккупационные войска продолжают наращивать оборудование передовых позиций и осуществлять минирование местности, включая участки территории в тыловых районах неподалеку от линии соприкосновения.

"Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными Конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Указанные действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики на Донбассе стреляли возле населенных пунктов Зализное и Зайцевое.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска 7 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООСДонбасс