Бойовики на Донбасі заблокували в'їзд місії ОБСЄ зі сторони Маріуполя

Фото: місія ОБСЄ на Донбасі (flickr.com/osce)

Українська сторона вважає, що бойовики приховують невідведену техніку

Бойовики на Донбасі знову заблокували в'їзд патрулю місії ОБСЄ на окуповану територію з боку Маріуполя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що, за даними звіту місії ОБСЄ від 30 січня, представники збройних формувань Росії відмовили патрулю в проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост біля населеного пункту Верхнєшироківське на півдні Донецької області. При цьому цивільні авто продовжували перетинати блокпост в обох напрямках.

Підкреслюється, що через даний блокпост здійснюється проїзд в район, в якому згідно з мінськими угодами заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку. На даному блокпосту з початку року місія фіксує більше третини від загального числа обмежень.

"Такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ", - зазначає українська сторона.

Нагадаємо, раніше прес-центр штабу ООС повідомив, що бойовики на Донбасі продовжують розміщувати техніку з порушенням ліній відведення.

Також повідомлялося, що бойовики тиждень блокують пересування місії ОБСЄ біля ділянок розведення сил.