Боевики на Донбассе во время учений обстреляли село Иллирия, пострадали мирные жители

Боевики на Донбассе 16 сентября проводили тренировки по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями. В ходе тренировок они обстреляли село Иллирия в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Оккупанты обстреляли населенный пункт Иллирия в Луганской области.
В результате обстрела повреждены:
Кроме того, в результате обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения.
"Командование РОВ пытается скрыть обстоятельства и причины указанного происшествия и, по всей вероятности, попытается переложить ответственность на подразделения Объединенных сил с обвинениями в обстрелах населенных пунктов", - сообщили в Минобороны.