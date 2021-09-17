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Боевики на Донбассе во время учений обстреляли село Иллирия, пострадали мирные жители

Автор: Анастасия Рокитна

Боевики на Донбассе 16 сентября проводили тренировки по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями. В ходе тренировок они обстреляли село Иллирия в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Что произошло

Оккупанты обстреляли населенный пункт Иллирия в Луганской области.

В результате обстрела повреждены:

  • здание храма Александра Невского, возведенного в 19-м веке,
  • продовольственный магазин,
  • дом культуры.

Кроме того, в результате обстрела есть пострадавшие среди гражданского населения.

Заявление Минобороны

"Командование РОВ пытается скрыть обстоятельства и причины указанного происшествия и, по всей вероятности, попытается переложить ответственность на подразделения Объединенных сил с обвинениями в обстрелах населенных пунктов", - сообщили в Минобороны.

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Донбасс