RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики на Донбасі під час навчань обстріляли село Іллірія, постраждали мирні жителі

Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики на Донбасі 16 вересня проводили тренування зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами. В ході тренувань вони обстріляли село Іллірія у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Що сталось

Окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія в Луганській області.

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

  • будівлю храму Олександра Невського, зведеного в 19-му сторіччі,
  • продовольчий магазин,
  • будинок культури.

Крім того, в результаті обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.

Заява Міноборони

"Командування РОВ намагається приховати обставини та причини зазначеної події та, цілком ймовірно, спробує перекласти відповідальність на підрозділи Об’єднаних сил зі звинуваченнями в обстрілах населених пунктів", - повідомили у Міноборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас