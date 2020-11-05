Боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие

С начала текущих суток, 5 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. В результате сброса гранаты с беспилотника получил ранения украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, вблизи Старогнатовки боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

На участках недалеко от населенного пункта Водяное, оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня - утром применили стрелковое оружие, а после обеда - минометы калибра 82 миллиметра.

Кроме того, вблизи населенного пункта Попасная боевики сбросили гранату ВОГ-17 с беспилотника, в результате чего военный получил осколочное ранение.

"Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - говориться в сообщении.

Также возле Попасной оккупанты открывали огонь по позициям ООС из крупнокалиберного пулемета.

Напомним, за минувшие сутки, 4 ноября, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Ранее ОБСЕ зафиксировала семь обстрелов возле Донецкой фильтровальной станции.