Боевики на Донбассе вновь нарушили перемирие

В пятницу, 18 сентября, незаконные вооруженные формирования России в очередной раз нарушили перемирие на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики совершили обстрел вблизи населенного пункта Водяное из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского оккупанты обстреливали украинские позиции из крупнокалиберного пулемета.

"На вооруженные провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе за сутки, 16 сентября.

Кроме того, 17 сентября боевики обстреляли украинские позиции у Новогригорьевки.