Боевики на Донбассе уточняют позиции украинских военных с целью поражения

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе усилили наблюдение за позициями украинских военных. В такой способ боевики уточняют цели для огневого поражения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Для этого противник использует технические средства разведки.

"На отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения противник совершил ротацию очередных артиллерийских подразделений из состава гаубично-самоходных дивизионов и усилил наблюдение за передовыми позициями Объединенных сил ВС Украины", - сообщили в ГУР.

Также в разведке сообщили, что на фоне российский военных учений "Кавказ-2020" командование боевиков наращивает оперативную и боевую подготовку.

"В течение этой недели в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) оккупанты проводили внеплановые тактические учения батальонных тактических групп отдельных мотострелковых бригад, стрельбы артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня, и боевых машин", - добавили в Минобороны.

Напомним, за вчера боевики один раз нарушили условия перемирия на Донбассе. Они совершили неприцельный выстрел из противотанкового гранатомета по позициям украинских военных вблизи Каменки.

Также РБК-Украина писало, что боевики заминировали несколько дорог возле линии разграничения на Донбассе, используя при этом запрещенные международными конвенциями мины.