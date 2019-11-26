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Боевики на Донбассе усиливают позиции вблизи разведения сил, - ГУР

Новости » Общество     26.11.2019 - 14:10
Боевики на Донбассе усиливают позиции вблизи разведения сил, - ГУР
Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

Боевики обустраивают дополнительные огневые позиции

Командование боевиков на Донбассе усиливают собственные боевые позиции вблизи районов отведения сил и средств. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в ГУР, боевики обустраиваются дополнительные огневые позиции для минометов и артиллерии. Также в разведке сообщили, что на передовую завозятся новые партии боеприпасов, которые хранятся с нарушениями мер безопасности.

"Так, 23 ноября вследствие нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов в 3 отдельной мотострелковой бригаде 1 АК (Донецк) ВС РФ. Командование противника пытается скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейковых видео материалов о якобы обстреле со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня", - сообщили в украинской разведке.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что от начала суток боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС вблизи разведения сил и средств в районе Петровского. Как сообщили в штабе ООС, такие действия направлены на то, чтобы украинские военные начнут вести ответный огонь и попадут по участку разведения №3 "Петровское".

Также сообщалось, что 25 ноября боевики восемь раз обстреляли позиции ОСС на Донбассе. В результате обстрелов ранение получила гражданская женщина.

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