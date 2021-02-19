Боевики на Донбассе усилили подготовку снайперов, - разведка

Боевики на Донбассе усиливают интенсивность мероприятий боевой подготовки. В частности, усиливают подготовку снайперов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, ссылаясь на Главное управление разведки.
Мероприятия боевой подготовки контролируются комиссиями генерального штаба (Москва) и штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ, сообщает ГУР.
"Основные усилия противник сосредоточивает на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских и танковых подразделений, снайперских расчетов", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 февраля на направлении Марьинка от выстрела российского снайпера погиб еще один военнослужащий ВСУ.
Также в этот день под Горловкой российский снайпер тяжело ранил бойца ВСУ, вследствие чего он умер.
Кроме того, один из них военнослужащий десантно-штурмовых войск ВСУ, солдат Александр Глушко получил тяжелое ранение в зоне проведения ООС и умер в ходе эвакуации, несмотря на все усилия медиков его спасти.