Бойовики на Донбасі посилили підготовку снайперів, - розвідка

Бойовики на Донбасі посилюють інтенсивність заходів бойової підготовки. Зокрема, посилюють підготовку снайперів.
Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України, посилаючись на Головне управління розвідки.
Заходи бойової підготовки контролюються комісіями генерального штабу (Москва) та штабу Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ, повідомляє ГУР.
"Основні зусилля противник зосереджує на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських і танкових підрозділів, снайперських розрахунків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 лютого на напрямку мар'їнка від постріла російського снайпера загинув ще один військовослужбовець ЗСУ.
Також цього дня під Горлівкою російський снайпер важко поранивши бійця ЗСУ, внаслідок чого він помер.
Крім того, один з них військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдатів Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, попри всі зусилля медиків його врятувати.