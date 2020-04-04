Боевики на Донбассе трижды применили запрещенное вооружение

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три случая применения запрещенного вооружения пророссийскими боевиками при обстреле украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, пророссийские вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В трех случаях оккупанты применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупационные силы открывали огонь по украинским позициям в районе Широкино, Славного, Водяного, Пивденного, а вблизи Орехово и Новотошковского применили минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

"На все дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Напомним, ранее в СММ ОБСЕ сообщали, что с начала 2020 года на Донбассе от разрыва мин погибли более 10 гражданских. С начала 2017 года жертвами взрывов мин и боеприпасов стали около 300 мирных жителей Донбасса.