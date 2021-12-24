UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину": применяли беспилотники и минометы

Автор: Анна Полисученко

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 23 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Возле Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра 24 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС