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Бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу": застосовували безпілотники і міномети

Автор: Анна Полисученко

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Станом на 7 годину ранку 24 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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ООС