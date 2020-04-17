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Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"

Новости » Происшествия     17.04.2020 - 17:52
Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

В течение суток, 17 апреля, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, в результате чего противник получил адекватный ответ от украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что все враждебные обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи Опытного по направлению населенного пункта Веселое противник применил автоматические станковые гранатометы. Рядом с Гнутово оккупанты обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 апреля в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим "тишины". Ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России уже давно нужно завершить "бессмысленную" военную агрессию. Кулеба добавил, что Кремль не смог достичь своей стратегической цели.

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