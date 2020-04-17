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Бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 17:52
Бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Протягом доби, 17 квітня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню, в результаті чого супротивник отримав адекватну відповідь від українських військових. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що всі ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Так, поблизу Досвідченого за напрямом населеного пункту Веселе противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Поряд з Гнутово окупанти обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру.

Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону у Старогнатівки, загарбники використовували крупнокаліберні кулемети.

"Втрат серед наших захисників в результаті обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 квітня в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим "тиші". Жоден український військовий не постраждав.

Крім того, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росії вже давно потрібно завершити "безглузду" військову агресію. Кулеба додав, що Кремль не зміг досягти своєї стратегічної мети.

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