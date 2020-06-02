Бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші" на лінії бойового зіткнення

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Внаслідок прицільних обстрілів бойовиків бойових втрат від початку доби серед оборонців немає

Від початку доби бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції. Бойових втрат серед оборонців немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, російсько-окупаційні війська о 2:35 здійснили обстріл позицій ООС неподалік Майорська. Вони застосували гранатомети та стрілецьку зброю з напрямку від шахти 6-7 окупованої Горлівки.

Разом з тим, після 8:55 захисники Павлополя зафіксували розриви трьох мін окупантів. Окрім мінометного обстрілу Бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також о 10:45 окупаційні війська застосували стрілецьку зброю по українським оборонцям Новозванівки.

Як зазначається, українські військовослужбовці з легкого піхотного озброєння припиняли збройну активність окупаційних військ. Внаслідок прицільних обстрілів бойовиків бойових втрат від початку доби серед оборонців немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом травня втрати бойовиків на Донбасі склали 143 людини убитими і пораненими.

Разом з тим, Андрій Єрмак заявив, що базовою умовою подальшого розведення сил і розмінування на Донбасі є повне припинення вогню.

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Автор: Андрій Козловський