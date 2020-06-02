ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші" на лінії бойового зіткнення

Новини » Надзвичайні події     02.06.2020 - 13:41
Бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші" на лінії бойового зіткнення
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Внаслідок прицільних обстрілів бойовиків бойових втрат від початку доби серед оборонців немає

Від початку доби бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції. Бойових втрат серед оборонців немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, російсько-окупаційні війська о 2:35 здійснили обстріл позицій ООС неподалік Майорська. Вони застосували гранатомети та стрілецьку зброю з напрямку від шахти 6-7 окупованої Горлівки.

Разом з тим, після 8:55 захисники Павлополя зафіксували розриви трьох мін окупантів. Окрім мінометного обстрілу Бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також о 10:45 окупаційні війська застосували стрілецьку зброю по українським оборонцям Новозванівки.

Як зазначається, українські військовослужбовці з легкого піхотного озброєння припиняли збройну активність окупаційних військ. Внаслідок прицільних обстрілів бойовиків бойових втрат від початку доби серед оборонців немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом травня втрати бойовиків на Донбасі склали 143 людини убитими і пораненими.

Разом з тим, Андрій Єрмак заявив, що базовою умовою подальшого розведення сил і розмінування на Донбасі є повне припинення вогню.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся