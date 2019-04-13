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Бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство    13.04.2019 - 14:18
Бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики здійснили 3 обстріли позицій ООС на Донбасі

Бойовики на Донбасі з початку поточної доби, 13 квітня, станом на 12-ту годину  три рази здійснили обстріли позицій українських військових на Донецькому напрямку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Повідомляється, що після шостої ранку бойовики здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу Авдіївки із застосуванням протитанкового ракетного комплексу. Близько 10:30 застосували стрілецьку зброю.

Також в районі населеного пункту Піски з 9:10 до 9:24 російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників із застосуванням ручних протитанкових гранатометів.

"Наші підрозділи надійно контролюють ситуацію, дотримуючись умов припинення вогню", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу, 12 квітня, внаслідок посилених обстрілів з боку бойовиків загинув один військовий операції Об'єднаних сил та ще двоє отримали поранення. Збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, застосувавши при цьому сім разів заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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