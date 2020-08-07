Боевики в Донбассе трижды нарушили перемирие

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

Украинские военные огонь не открывали

С начала пятницы, 7 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня. При этом ситуация на Донбассе остается контролируемой.

Об этом говорится в сводке командования ООС.

Так, сегодня оккупационные силы осуществили неприцельную провокацию из стрелкового оружия вблизи Новолуганского, неподалеку Шумов стреляли из подствольного гранатомета, а в районе Травневого наемники применили автоматический станковый гранатомет.

"На всех участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, режим тишины сохранялся в полной мере. Военнослужащие на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", - заявили в штабе.

Кроме того, неподалеку оккупированного населенного пункта Ужовка пророссийские силы проводили инженерные работы в сторону Водяного, что является нарушением договоренностей Трехсторонней контактной группы.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины прокомментировали одиночные нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупантов; Хомчак заявил, что такие нарушения можно даже не считать.

Кроме того, Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников, воюющих на Донбассе на стороне оккупационных сил; среди иностранных "легионеров" граждане Германии, Нидерландов, Испании, Италии и других европейских стран.