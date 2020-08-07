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Бойовики на Донбасі тричі порушили перемир'я

Донбас, П'ятниця 07 серпня 2020 18:06
Бойовики на Донбасі тричі порушили перемир'я
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

З початку п'ятниці, 7 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню. При цьому ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

Про це йдеться у зведенні командування ООС.

Так, сьогодні окупаційні сили здійснили неприцільну провокацію зі стрілецької зброї поблизу Новолуганського, неподалік Шумів стріляли з підствольного гранатомету, а в районі Травневого найманці застосували автоматичний станковий гранатомет.

"На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, режим тиші зберігався повною мірою. Військовослужбовці на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали", - заявили у штабі.

Крім того, неподалік окупованого населеного пункту Ужівка проросійські сили проводили інженерні роботи у бік Водяного, що є порушенням домовленостей Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил України прокоментували поодинокі порушення перемир'я на Донбасі з боку окупантів; Хомчак заявив, що такі порушення можна навіть не рахувати.

Крім того, Україна ідентифікувала понад 100 іноземних найманців, які воюють на Донбасі на боці окупаційних сил; серед іноземних "легіонерів" громадяни Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії та інших європейських країн.

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