Боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции ООС: пострадали трое украинских военных
Боевики на Донбассе с начала 15 июля трижды открывали огонь по позициям ООС. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"С начала сегодняшнего дня, 15 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - отметили в ООС.
В районе населенного пункта Причепиловка вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новоалександровки боевики применяли противотанковые ракетные комплексы. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов боевиков двое украинских военнослужащих получили ранения, а один - боевую травму. Они направлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
Напомним, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов два военнослужащих получили ранения.