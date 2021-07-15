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Бойовики на Донбасі три рази обстріляли позиції ООС: постраждали троє українських військових

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Донбас, Четвер 15 липня 2021 17:47
Бойовики на Донбасі три рази обстріляли позиції ООС: постраждали троє українських військових Фото: позиції ООС обстріляли 3 рази, два українських військових отримали поранення (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики на Донбасі з початку 15 Липня тричі відкривали вогонь по позиціях ООС. В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення, ще один - бойову травму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"З початку сьогоднішнього дня, 15 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.

У районі населеного пункту Причепилівка збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новоолександрівки бойовики застосовували протитанкові ракетні комплекси. Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів бойовиків двоє українських військовослужбовців отримали поранення, а один - бойову травму. Вони направлені до лікувального закладу. Стан їх здоров'я - задовільний.

Нагадаємо, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу два військовослужбовці отримали поранення.

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