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Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину": ранен украинский военный

Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала текущих суток, 23 ноября, пророссийские боевики три раза открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов ранение получил один военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении ООС.

Боевики вели огонь в направлении населенных пунктов Зайцево и Верхнеторецк. Противник применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Шумы оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. Военному оказана медицинская помощь. Он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь и вынудили противника прекратить обстрелы.

Напомним, 22 ноября пророссийские боевики 7 раз обстреливали позиции украинских военных. Ранения получили два бойца

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