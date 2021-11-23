RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу": поранений український військовий

Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку поточної доби, 23 листопада, проросійські бойовики три рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок обстрілів поранення отримав один військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил (ООС).

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні ООС.

Бойовики вели вогонь у напрямку населених пунктів Зайцеве та Верхньоторецьке. Противник застосовував станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

У районі селища шуми окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення. Військовому надано медичну допомогу. Він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, 22 листопада проросійські бойовики 7 разів обстрілювали позиції українських військових. Поранення отримали два бійці

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС