Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину", потерь среди военных нет

"С начала суток 6 сентября в районе операции Объединённых Сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неподалеку от населенного пункта Зайцево враг обстрелял позиции ООС из станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении поселка Невельское российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - уточнили в ООС.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотника неизвестного типа с пересечением линии соприкосновения. Летальный аппарат сбросил два самодельных взрывных устройства в северном микрорайоне поселка Зайцево. Одно из них не сработало. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

О действиях вооруженных сил РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону КЦК.