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Бойовики на Донбасі три рази порушили "тишу", втрат серед військових немає

Автор: Дмитрий Кузнецов

У понеділок, 6 вересня, проросійські бойовики три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Операції Об'єднаних сил в Facebook.

"З початку доби 6 вересня в районі операції Об'єднаних Сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що неподалік населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв позиції ООС зі станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку селища Невельське російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед українських захисників немає", - уточнили в ООС.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотника невідомого типу з перетином лінії зіткнення. Летальний апарат скинув два саморобних вибухових пристрої в Північному мікрорайоні селища Зайцеве. Одне з них не спрацювало. Жертв і постраждалих серед мирного населення немає.

Про дії збройних сил РФ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону КЦК.

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ДонбасООС