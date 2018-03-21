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Боевики на Донбассе в течение дня придерживались перемирия, - штаб

НовостиОбщество    21.03.2018 - 18:29
Фото: операция Объединенных сил на Донбассе (facebook.com ato.news)
Фото: операция Объединенных сил на Донбассе (facebook.com ato.news)

Обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано

В первую половину суток в среду, 21 марта, боевики на Донбассе соблюдали перемирие на линии разграничения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон боевиками незаконных вооруженных формирований (НВФ) придерживался. По состоянию на 18:00 обстрелов со стороны сил российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится под контролем украинских военнослужащих. Они продолжают неуклонно придерживаться договоренностей относительно полного прекращения огня.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 21 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 21 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки, 20 марта 2018 года, в результате боевых действий пострадал один украинский военнослужащий, еще один военный получил боевое травмирования.

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Теги: Новости АТО
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