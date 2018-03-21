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На Донбасі за добу постраждали двоє українських військових

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 13:12
Фото: українській військові (facebook.com/ato news)
Фото: українській військові (facebook.com/ato news)

Стан здоров'я військових оцінюється як задовільний

На Донбасі за минулу добу, 20 березня 2018 року, внаслідок бойових дій постраждав один український військовослужбовець, щн один військовий отримав бойове травмування. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"Внаслідок ворожих обстрілів був поранений один наш військовослужбовець, ще один захисник отримав бойове травмування. Їх доставлено до військових мобільних госпіталів. Стан здоров'я наших захисників оцінюється як задовільний", - заявив він.

За словами Гуцуляка, протягом минулої доби бойовики здійснили 5 прицільних обстрілів по позиціям українських військових.

"Минула доба на лінії фронту відзначилася активізацією російсько-окупаційних військ. Зокрема, бойовики свідомо порушували всеохоплююче перемир'я оголошене з опівночі 5 березня, збільшили кількість обстрілів та застосовували міномети по оборонних позиціях військовослужбовців ЗСУ", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що не має ні повноважень, ні бажання встановлювати контакт з ватажками бойовиків на Донбасі і буде розмовляти з бойовиками "мовою військової сили".

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Теги: Міністерство оборони України, Донбас, обстрел
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