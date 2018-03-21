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Бойовики на Донбасі протягом дня дотримувались перемир'я, - штаб

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 18:29
Фото: операція Об'єднаних сил на Донбасі (facebook.com ato.news)
Фото: операція Об'єднаних сил на Донбасі (facebook.com ato.news)

Обстрілів з боку сил російсько-окупаційних військ не зафіксовано

У першу половину доби у середу, 21 березня, бойовики на Донбасі дотримувались перемир’я на лінії розмежування. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Режим всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін бойовиками  незаконних збройних формувань (НЗФ) дотримувався. Станом на 18:00 обстрілів з боку сил російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація перебуває під контролем українських військовослужбовців. Вони продовжують неухильно дотримуватися домовленостей стосовно повного припинення вогню.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 21 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу, 20 березня 2018 року, внаслідок бойових дій постраждав один український військовослужбовець, ще один військовий отримав бойове травмування.

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Теги: Новини АТО
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