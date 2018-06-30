Боевики на Донбассе за сутки дважды использовали беспилотники для разведки, - ООС

за прошедшие сутки, 29 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия с наибольшей интенсивностью продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Марьинка, Гнутове, Водяное, Широкине. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали занимаемые рубежи и открывали огонь для принуждения противника к прекращению огня. Российские оккупационные войска 34 раза прибегли к прицельного огня по нашим позициям, 8 из которых – из тяжелого вооружения. На некоторых направлениях было также зафиксировано работу вражеских снайперских групп. На Луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошківського. Также под вражеским огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов находились наши позиции в районе Крымского. Вечере под прицельным огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Новозванівки, что на Попаснянском направлении. Для подавления огневых средств противника были привлечены дежурные огневые средства. В ходе боя одного военнослужащего Об'объединенных сил были ранены. В районе Світлодарської дуги российские оккупационные войска вели огонь по защитникам Новозванівки, Луганского и Майского. При этом по позициям вблизи Луганского, противник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы. В ходе обстрела одного защитника Луганского было ранено. На Горловском направлении враг из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь в направлении населенного пункта Новгородское. За минувшие сутки потерь на этом направлении среди военнослужащих Об'объединенных сил нет. На Донецком направлении ситуация остается без признаков обострения. Враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Піскі, Авдеевка, Верхньторецьке и Новомихайловка, а в районе Невельского отмечено работу снайперских групп противника. На Донецком направлении продолжают выполняться контрснайперські меры. Для подавления огневых средств противника применялся огонь очередными средствами. Потерь на этом направлении среди военнослужащих Об'объединенных сил нет. В течение суток неспокойно было на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия запрещенного Минскими договоренностями. Так, оккупанты вели огонь из минометов 120 калибра по защитникам Бердянского и Гнутового. Огневого воздействия из крупнокалиберных пулеметов подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкине. Потерь среди личного состава на Мариупольском направлении нет. В целом в результате боевых действий 29 июня в О'объединенных силах двое военнослужащих были ранены. Для ведения разведки наших позиций противник не оставляет попыток использования БПЛА. Отмечено 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины преимущественно в Луганской области. Их удалось идентифицировать как «Орлан-10» российского производства. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы. По уточненным данным разведки, трех боевиков российских оккупационных войск уничтожен, двое ранены. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Так оперативниками ГУНП в Луганской области со склада Об'объединенных сил был задержан 37 летний житель Донецка, который служил в составе незаконных формирований збройн6их. Со слов задержанного, в мае 2015 года он вынужден был пойти на службу к боевикам, потому что в городе Донецке, где он проживает со своей семьей, боевики, которые оккупировали город, пытались «отжать» у него жилье. Прослужил он 6 месяцев радіотелефоністом в роте незаконного вооруженного формирования так называемой «ЛНВ» в городе Алчевске и уволился по собственному желанию. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье 260 УК Украины «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало более 14,5 тысяч человек и около 2 тысяч транспортных средств. 22 лицам отказано в пропуске через линию разграничения. Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины со склада В'объединенных сил во время досмотра личных вещей граждан и их транспортных средств, выявлено незаконных товаров на 6000 гривен. Командование Объединенных сил продолжает работу по пресечению незаконного перемещения товаров через линию столкновения, и призывает граждан оказывать до компетентных органов информацию, которая пригодится в борьбе с преступностью. Также вчера военнослужащими Объединенных сил доставили гуманитарную помощь местным жителям города Авдеевка. Несмотря на вооруженные провокации противника обеспечено выполнение работ на Донецкой фільтровальній станции. Продолжены мероприятия по безопасности обеспечение работ по восстановлению водопровода (Лугансквода). Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра ООС старший лейтенант Николай Бондарчук.