На Донбассе за сутки зафиксировано 4 пролета беспилотников боевиков, - ООС

на Протяжении прошлых суток, 28 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Враг активизировал боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружения танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями. Вдвое увеличен противником применения мин и снарядов, их на протяжении прошлых суток по нашим позициям было выпущено более 150. Российские оккупационные войска 28 раз прибегли к прицельного огня по нашим позициям, 9 из которых – из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу на Луганском, Горловском и Мариупольском направлениях. На Луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь с позиций в населенном пункте Голубівське по защитникам Новотошківського из танка, минометов и автоматических гранатометов. Также отмечается активность боевиков в районе Світлодарської дуги. Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции вблизи Светлодарска и Новозванівки. Наиболее плотный огонь враг вел по нашим позициям на подступах к Светлодарска. Подразделения Об'объединенных сил для принуждения к прекращению огня открывали огонь из дежурных огневых средств. Вследствие огневого столкновения один наш защитник погиб и еще один ранен. На этом же направлении в ходе вражеского обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Новолуганського. Наибольшего обострения в течение минувших суток обстановка приобрела в районе населенного пункта Южное, что на Горловском направлении. После не продолжительного затишья враг цинично и коварно в 08.30 открыл огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам этого населенного пункта. Командир роты Королевской бригады Олег Лотоцкий, подразделение которого защищает этот населенный пункт, быстро оценил ситуацию и организовал бой. За мгновение дежурные огневые средства уже открыли огонь по противнику. Как оказалось, под прикрытием огня вплотную к городку подошла группа боевиков. Резервную группу, которая через минуту уже вела бой на окраине Южного, возглавил командир взвода Валерий Шишак. Бой длился почти пол часа. В ходе боя командир взвода Валерий Казімірович Шишак увидел, что тяжело ранены бойца резервной группы. Без сомнений командир бросился вместе с командиром роты спасать своего подчиненного. Именно этого и ожидал снайпер-террорист. Коварным выстрелом снайпера Валерий Казімірович Шишак был смертельно ранен. В подразделении он был старшим. Вскоре ему исполнилось бы 58 лет. Не дождавшись своего командира, впоследствии от полученных тяжелых ранений умер боец резервной группы Андрей Волос, ему было всего 25. В связи с ситуацией которая сложилась в этом районе, Командование Об'объединенных сил предприняло действенных мер огневого воздействия на оккупантов. По состоянию на 14.40 ситуация вокруг Южного стабилизировалась. Неспокойно было также в районе населенного пункта Новгородское, где противник открывал огонь с применением автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Донецком направлении под прицельном обстрелом врага в вечернее время оказались защитники Авдеевки. Где по завершению работ на Донецкой фильтровальную станции противник открыл огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Для обеспечения прекращения огня, ответный огонь открывали подразделения боевой охраны. В ходе боя погиб младший сержант Гусейнов Владислав, который вместе со своими собратьями удерживал позицию боевого охранения впереди наших подразделений. Ценой собственной жизни огневая точка противника была подавлена. Также дважды под огнем противника находились защитники Верхньоторецького, где враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов. Трижды оккупанты открывали огонь по защитникам Марьинки и Красногоровки, а по нашим подразделениям, которые обороняют Новотроицкое велся огонь из 120-мм міномету. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которая должна быть отведена на определенные Минскими договоренностями расстояния. Так, враг применил по защитникам Павлополя ствольную артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Огневого воздействия также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяного, Лебединского, Гнутового, Новотроицкого и Широкиного. Втарт среди личного состава Объединенных сил на этом направлении нет. Всего за прошедшие сутки В'объединенные силы потеряли четырех военнослужащих убитыми и двух ранеными. Об'объединенные силы давали адекватный ответ на всех направлениях. Повышены меры по разведке и безопасности. Вскоре все виновные в убийствах и каліцтвах наших воинов будут наказаны. Для ведения разведки наших позиций противник не снижает активность использования БПЛА. Отмечено 4 пролетов вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. Два БПЛА удалось идентифицировать как «Орлан-10» и один типа «Гранат» российского производства. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы. По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожено, 8 ранены. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Вчера во исполнение распоряжение Командующего Объединенных сил «О предотвращении перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и ядовитых химических веществ, товаров (грузов) к району или из района проведения ООС с нарушением требований действующего законодательства» сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с пограничным нарядом ДПС Украины из состава Объединенных сил на КПВВ «Новотроицкое» осуществили осмотр автомобиля, который двигался в сторону временно оккупированной территории Украины Во время проверки транспортного средства в обустроенном тайнике обнаружено прибор, с помощью которого можно осуществлять майнинг криптовалюты стоимостью 150,4 тыс. грн. По данному факту составлен протокол по ст. 204-3 Куоап и осуществлено изъятие дорогостоящего прибора. Кроме того вчера на КПВВ «Майорское» по маршруту Бахмут – Горловка прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины. Во время осмотра транспортного средства пограничниками и представителями ДФС со склада Об'объединенных сил, в салоне и багажном отделении автомобиля было обнаружено одежду в ассортименте на общую сумму 11920 гривен. Также вчера по признакам контрабанды пограничники и представители ДФС на КПВВ «Марьинка» изъяли турбокомпрессор на общую сумму 41458 гривен. Через это же КПВВ в полдень другой гражданин Украины пытался незаконно провести регистратор ЭКГ на сумму 50000 гривен. По данным фактоми составлены протоколы по ст. 204-3 Куоап В целом контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало более 12 тысяч человек и почти 2 тысячи транспортных средств. 12 лицам отказано в пропуске через линию разграничения. Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины со склада В'объединенных сил во время досмотра личных вещей граждан и их транспортных средств, выявлено незаконных товаров почти на 260 тысяч гривен. Также вчера в рамках помощи гражданскому населению Донбасса военнослужащие Об'объединенных сил доставили гуманитарную помощь – медикаменты, одежда, обувь в поселка Золотое, Чермалык и Орловское. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра ООС старший лейтенант Николай Бондарчук.