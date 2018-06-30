Бойовики на Донбасі за добу двічі використовували безпілотники для розвідки, - ООС

Упродовж минулої доби, 29 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойові дії з найбільшою інтенсивністю тривали в районах населених пунктів Луганське, Мар’їнка, Гнутове, Водяне, Широкине. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримували займані рубежі та відкривали вогонь для примушення противника до припинення вогню. Російські окупаційні війська 34 рази вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 8 з яких – із важкого озброєння. На деяких напрямках було також зафіксовано роботу ворожих снайперських груп. На Луганському напрямку противник обстріляв із танку захисників Новотошківського. Також під ворожим вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів перебували наші позиції у районі Кримського. Вечорі під прицільним вогнем з великокаліберних кулеметів опинилися захисники Новозванівки, що на Попаснянському напрямку. Для придушення вогневих засобів противника були залучені чергові вогневі засоби. В ході бою одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено. В районі Світлодарської дуги російські окупаційні війська вели вогонь по захисниках Новозванівки, Луганського та Травневого. При цьому по позиціях поблизу Луганського противник застосував 82-мм міномети та великокаліберні кулемети. В ході обстрілу одного захисника Луганського було поранено. На Горлівському напрямку ворог з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь в напрямку населеного пункту Новгородське. За минулу добу втрат на цьому напрямку серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На Донецькому напрямку ситуація залишається без ознак до загострення. Ворог обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші позиції у районі населених пунктів Мар’їнка, Піскі, Авдіївка, Верхньторецьке та Новомихайлівка, а у районі Невельського відмічено роботу снайперських груп противника. На Донецькому напрямку продовжують виконуватися контрснайперські заходи. Для придушення вогневих засобів противника застосовувався вогонь черговими засобами. Втрат на цьому напрямку серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Упродовж доби неспокійно було на Маріупольському напрямку. Противник продовжував вести вогонь по наших позиціях із застосуванням зброї забороненої Мінськими домовленостями. Так, окупанти вели вогонь з мінометів 120 калібру по захисникам Бердянського та Гнутового. Вогневого впливу з великокаліберних кулеметів зазнали наші позиції в районі населених пунктів Водяне, Лебединське, Павлопіль та Широкине. Втрат серед особового складу на Маріупольському напрямку немає. В цілому внаслідок бойових дій 29 червня у Об'єднаних силах двоє військовослужбовців було поранено. Для ведення розвідки наших позицій противник не залишає спроб використання БПЛА. Відмічено 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, які здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України переважно у Луганській області. Їх вдалося ідентифікувати як «Орлан-10» російського виробництва. З метою заборони роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби. За уточненими даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ знищено, двох поранено. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Так оперативниками ГУНП у Луганській області зі складу Об'єднаних сил був затриманий 37 річний мешканець Донецька, який служив у складі незаконних збройн6их формувань. Зі слів затриманого, у травні 2015 року він змушений був піти на службу до бойовиків, тому що у місті Донецьку, де він мешкає зі своєю родиною, бойовики, які окупували місто, намагалися «віджати» у нього житло. Прослужив він 6 місяців радіотелефоністом у роті незаконного збройного формування так званої «ЛНР» у місті Алчевську та звільнився за власним бажанням. Наразі із затриманим проводяться слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 260 КК України «Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 14,5 тисяч осіб та близько 2 тисяч транспортних засобів. 22 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Співробітниками Державної прикордонної служби України спільно з представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об'єднаних сил під час огляду особистих речей громадян та їх транспортних засобів, виявлено незаконних товарів на 6000 гривень. Командування Об’єднаних сил продовжує роботу щодо припинення незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, та закликає громадян надавати до компетентних органів інформацію, яка стане в нагоді у боротьбі зі злочинністю. Також вчора військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено гуманітарну допомогу місцевим жителям міста Авдіївка. Незважаючи на збройні провокації противника забезпечено виконання робіт на Донецькій фільтровальній станції. Продовжено заходи з безпеки забезпечення робіт по відновленню водогону (Луганськвода). Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС старший лейтенант Микола Бондарчук.