Боевики на Донбассе за сутки 36 раз обстреливали позиции ООС

Новости Происшествия 01.08.2018 - 07:29
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Ранения получил один украинский военный

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 31 июля, боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, тяжелое вооружение не применялось. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в ходе боевых действий был ранен один военнослужащий ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Пивденного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки", - сообщают в ООС.

В течение текущих суток, 1 августа, боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Марьинки. По данным разведки, двое оккупантов погибли и шестеро ранены.

Боевики на Донбассе за сутки 36 раз обстреливали позиции ООС

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, в районе проведения ООС в течение 31 июля с 08:00 до 18:00 один украинский военный получил ранение. Боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинских военных, при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось.

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