Боевики на Донбассе стреляли противотанковыми ракетами. Военные давали отпор
Пророссийские боевики с начала 5 января уже трижды нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Украинские военные открывали огонь в ответ на провокации врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Где оккупационные войска нарушали "тишину":
- возле Авдеевки - из противотанкового ракетного комплекса;
- вблизи Шумов - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Катериновки - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие в результате вражеских обстрелов не пострадали и открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное вооружение.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заявили в штабе.
Напомним, вчера на Донбассе в течение всех суток сохранялся режим прекращения огня.