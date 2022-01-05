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Боевики на Донбассе стреляли противотанковыми ракетами. Военные давали отпор

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Среда 05 января 2022 17:33
Боевики на Донбассе стреляли противотанковыми ракетами. Военные давали отпор Фото: на Донбассе продолжаются обстрелы (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики с начала 5 января уже трижды нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Украинские военные открывали огонь в ответ на провокации врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Где оккупационные войска нарушали "тишину":

  • возле Авдеевки - из противотанкового ракетного комплекса;
  • вблизи Шумов - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе Катериновки - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие в результате вражеских обстрелов не пострадали и открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное вооружение.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заявили в штабе.

Напомним, вчера на Донбассе в течение всех суток сохранялся режим прекращения огня.

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Донбасс ООС Боевики на Донбассе
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