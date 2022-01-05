Бойовики на Донбасі стріляли протитанковими ракетами. Військові давали відсіч
Проросійські бойовики з початку 5 січня вже тричі порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на провокації ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
Де окупаційні війська порушували "тишу":
- біля Авдіївки - з протитанкового ракетного комплексу;
- поблизу Шумів - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
- в районі Катеринівки - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці в результаті ворожих обстрілів не постраждали та відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - заявили у штабі.
Нагадаємо, вчора на Донбасі протягом всієї доби зберігався режим припинення вогню.