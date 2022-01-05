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Бойовики на Донбасі стріляли протитанковими ракетами. Військові давали відсіч

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Середа 05 січня 2022 17:33
Бойовики на Донбасі стріляли протитанковими ракетами. Військові давали відсіч Фото: на Донбасі продовжуються обстріли (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики з початку 5 січня вже тричі порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на провокації ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Де окупаційні війська порушували "тишу":

  • біля Авдіївки - з протитанкового ракетного комплексу;
  • поблизу Шумів - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
  • в районі Катеринівки - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці в результаті ворожих обстрілів не постраждали та відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи ООС контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - заявили у штабі.

Нагадаємо, вчора на Донбасі протягом всієї доби зберігався режим припинення вогню.

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