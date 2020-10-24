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Боевики на Донбассе стреляли из гранатомета вблизи Катериновки

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 23 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных в результате выстрелов не было.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, ОБСЕ не фиксирует нарушений перемирия в Луганской области с 15 октября.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 22 октября зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы.

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