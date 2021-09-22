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Боевики на Донбассе снизили количество обстрелов

Новина українською →
Донбасс, Среда 22 сентября 2021 07:43
Боевики на Донбассе снизили количество обстрелов Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Боевики на Донбассе снизили количество обстрелов. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессцентр штаба Операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 21 сентября, ситуация в районе проведения ООС была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, 4 раза нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, осуществив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

Возле Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

В течение текущих суток, 22 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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