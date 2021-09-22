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Бойовики на Донбасі знизили кількість обстрілів

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Донбас, Середа 22 вересня 2021 07:43
Бойовики на Донбасі знизили кількість обстрілів Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Бойовики на Донбасі знизили кількість обстрілів. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Протягом минулої доби, 21 вересня, ситуація в районі проведення ООС була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.

Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Кам'янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.

В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Протягом поточної доби, 22 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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