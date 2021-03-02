Боевики на Донбассе снимают постановочные репортажи об обстрелах со стороны ВСУ

Сепаратистские СМИ снимают на Донбассе постановочные репортажи о якобы обстрелах населенных пунктов украинскими Вооруженными силами. Для этого боевики сами обстреливают определенные оккупированные районы.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook .

Например, вчера боевики для съемки фейковых репортажей в течение 5 часов не пропускали наблюдателей ОБСЕ в район провокаций. В период между 15:15 и 15:43 наблюдатели зафиксировали в том районе 33 взрыва неопределенного происхождения.

Как отмечают в штабе, в это время боевики распространяли фейки о якобы обстрелах Еленовки и Старомихайловки украинскими военными. Оккупанты обвиняли ВСУ в якобы применении минометов калибра 120 и 82 миллиметров.

"Сфабрикованная картинка разрушений зданий и обесточивания двух населенных пунктов из-за попадания в электроподстанцию заполонила все сайты и Telegram-каналы, подконтрольные оккупационным властям в ОРДЛО", - рассказали в штабе.

В командовании ООС считают, что эти скоординированные действия боевиков являются продолжением манипуляций вокруг работы пункта пропуска "Новотроицкое" и попыткой дискредитировать украинскую сторона на фоне успешного пропуска гуманитарной помощи в ОРДЛО.

"ВСУ не имеют никакого отношения к обстрелам и взрывам, о которых твердят СМИ ОРДЛО. Украина и ее Вооруженные силы стремятся к мирному решению конфликта и прилагают все усилия, чтобы достичь мира и освободить оккупированные территории от вооруженных формирований РФ и их наемников", - отметили в штабе ООС.