Бойовики на Донбасі знімають постановочні репортажі про обстріли з боку ЗСУ

Сепаратистські ЗМІ знімають на Донбасі постановочні репортажі про нібито обстріли населених пунктів українськими Збройними силами. Для цього бойовики самі обстрілюють певні окуповані райони.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook .

Наприклад, вчора бойовики для зйомки фейкових репортажів протягом 5 годин не пропускали спостерігачів ОБСЄ в район провокацій. У період між 15:15 і 15:43 спостерігачі зафіксували в тому районі 33 вибухи невизначеного походження.

Як зазначають у штабі, в цей час бойовики поширювали фейки про нібито обстріли Оленівки та Старомихайлівки українськими військовими. Окупанти звинувачували ЗСУ у нібито застосуванні мінометів калібру 120 та 82 міліметрів.

"Сфабрикована картинка руйнувань будівель та знеструмлення двох населених пунктів через потрапляння в електропідстанцію заполонила усі сайти та Telegram-канали, підконтрольні окупаційній владі ОРДЛО", - розповіли у штабі.

У командуванні ООС вважають, що ці скоординовані дії бойовиків є продовженням маніпуляцій навколо роботи пункту пропуску "Новотроїцьке" та намаганням дискредитувати українську сторона на тлі успішного пропуску гуманітарної допомоги в ОРДЛО.

"ЗСУ не мають жодного відношення до обстрілів та вибухів, про які твердять ЗМІ ОРДЛО. Україна та її Збройні сили прагнуть мирного вирішення конфлікту і докладають усі зусилля, щоб досягти миру і звільнити окуповані території від збройних формувань РФ та їх найманців", - наголосили у штабі ООС.