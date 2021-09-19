Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих, потерь нет
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих. Погибших и раненых нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу штаба ООС в Facebook.
За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения ООС зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.
В направлении Нью-Йорка российские наемники совершили обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Пивденного и Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, применив разрешенное минскими договоренностями оружие.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7 часов утра, 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.