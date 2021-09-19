ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих, потерь нет

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 19 сентября 2021 07:54
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих, потерь нет Фото: боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих (фото flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих. Погибших и раненых нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу штаба ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения ООС зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.

В направлении Нью-Йорка российские наемники совершили обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Пивденного и Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, применив разрешенное минскими договоренностями оружие.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра, 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС
NEWS
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих, потерь нет
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих, потерь нет
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит