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Бойовики на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців, втрат немає

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Донбас, Неділя 19 вересня 2021 07:54
Бойовики на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців, втрат немає Фото: бойовики на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців (flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

Бойовики на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців. Загиблих і поранених немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу штабу ООС у Facebook.

Протягом минулої доби, 18 вересня, в районі проведення ООС зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.

В напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.

Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік Південного та Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, застосувавши дозволену Мінськими домовленостями зброю.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 19 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Російські окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Майорськ.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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Бойовики на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців, втрат немає
Бойовики на Донбасі шість разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців, втрат немає
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