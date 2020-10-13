Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину"

С начала текущих суток, 13 октября, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, три одиночных обстрела было совершено вблизи населенного пункта Зайцево из ручного противотанкового гранатомета. Еще два обстрела зафиксировано в населенном пункте Хутор Вольный, а также две очереди из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Песков оккупанты десять раз применили автоматический станковый гранатомет, а в районе Орехово - 15 раз.

На пересечении линии разграничения были зафиксированы два вражеских беспилотника в районе населенных пунктов Водяное и Пищевик.

"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотники были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, 11 октября боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня возле Марьинки.