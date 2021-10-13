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Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины", используя запрещенное вооружение

Автор: Анна Полисученко

Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим "тишины". В том числе дважды было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Возле Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия.

Около Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского вражеские вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Причепиловки противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников возле Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

В сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7 часов утра, 13 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

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ООС