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Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші", використовуючи заборонене озброєння

Автор: Анна Полисученко

Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим "тиші". У тому числі двічі було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Кримського ворожі збройні формування застосували станкові протитанкові гранатомети.

В напрямку Причепилівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

В бік Мар'їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку, 13 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

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ООС