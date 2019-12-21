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Бойовики на Донбасі шантажують і вербують ув'язнених, переданих в українські в'язниці

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 21:40
Бойовики на Донбасі шантажують і вербують ув'язнених, переданих в українські в'язниці
Фото (ssu.gov.ua)

Бойовики змушують укладених підписувати зобов'язання про негласне співробітництво з "силовими структурами" ОРДЛО

Бойовики на Донбасі вербують ув'язнених, переданих в українські в'язниці, а умовою їх обміну та переміщення на підконтрольну Україні територію є підписання зобов'язання про негласне співробітництво з так званими "силовими структурами" ОРДЛО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними відомства, щоб отримати згоду укладених на співпрацю, бойовики застосовують залякування, шантаж, побиття, загрожують їх сім'ям.

"В колоніях "Л/ДНР" відсутнє опалення, медична допомога, не вистачає їжі. Незгодних з такими тюремними звичаями сепаратисти залучають до робіт на своїх передових позиціях: зеки будують бліндажі для бойовиків, риють окопи", - повідомили в СБУ.

Свідоцтво про таких методах бойовиків надав один з етапованих ув'язнених. Зокрема, чоловік, переміщений з колонії з непідконтрольною частині Луганської області, після завершення терміну покарання повинен був збирати для терористів інформацію про місця дислокації, складі і маршрути переміщення українських військових підрозділів і військової техніки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що стосовно десяти політв'язнів українців, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, було прийнято рішення про помилування, ще один був відпущений під особисте зобов'язання українського омбудсмена Людмили Денисової.

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